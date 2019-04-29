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今日 18:05 國際財經

博世與Powercell合作 量產氫燃料電池

德國汽車零件供應商博世(Bosch)與瑞典Powercell Sweden AB周一達成協議，將聯手量產氫燃料電池供重型電動商用車使用。

根據協議，兩家公司將聯手研發一種可以量產的高分子電解質膜(PEM)燃料電池。博世指出，在與Powercell的協議中，已經投資數千萬歐羅。

歐盟法規要求，在2025年之前貨車的二氧化碳排放減少15%，2030年更需減少30%，這將迫使行業採用混合動力或純電動的動力系統。

氫燃料電池補充燃料的時間較電動車電池充電時間短，更適合用於需要長時間行駛的車輛。

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