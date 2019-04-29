國際財經

美國首季經濟增長遠勝預期，惟市場關注西班牙國會選舉結果，並且繼續觀望本周美國聯儲局議息和公布多項經濟數據，以及中美兩國貿易談判進展，大市升勢受制，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時55分，英國富時100指數報7437點，升9點或0.12%；德國DAX指數報12324點，升9點或0.08%；法國CAC 40指數報5577點，升8點或0.15%；意大利富時MIB指數報21780點，升42點或0.2%。

道指期貨暫報26546點，升29點。

中美兩國貿易談判本周繼續，美國財長努欽(Steven Mnuchin)與貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)，將於在北京與國務院副總理劉鶴為首的中國代表舉行新一輪貿易談判。據《紐約時報》報道，努欽稱，美國與中國的貿易談判已經進入最後的關鍵階段。

另外，美國首季GDP勝預期，亦是2013年以來首次在第一季增長超過3%。美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)認為，這有助華府作為與中國展開新一輪貿易談判的籌碼，並且將給予聯儲局減息空間。

英國脫歐方面，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)相信，本周是英國脫離歐盟問題的關鍵時刻，因為英國首相文翠珊與反對派工黨的商討成果將是成敗關鍵。至於工黨發言人表示，政府與工黨之間的談判卓有成效，但政府需要改變紅線。

西班牙在周日舉行國會選舉，初步結果顯示，原執政的中間偏左政黨得票率有較大機會繼續掌管政府，但嚴重分歧的情況似乎變動不大。內政部指出，根據已經點算的95%選票，原首相桑切斯(Pedro Sanchez)領導的工社黨可望在350個議席的國會內，取得123席，繼續成為最大政黨；極左的「我們可以黨」(Podemos)則有望拿下42席。

美國本周有逾150間標普500指數成分股公布業績，最受注目的藍籌，是周一收市後公布的谷歌母公司Alphabet。

美國總統特朗普再度敦促油組增產，稱已促請油組壓抑油價，相信汽油價很快會回落，抵消美國鑽油井數量下滑，以及美國對伊朗制裁的影響。油價延續上日挫3%的頹勢，紐約原油期貨現時每桶報62.94美元，跌0.36美元或0.57%；倫敦布蘭特期油報71.79美元，跌0.36美元或0.5%。

美國今日稍後將公布3月個人消費支出(PCE)及收入數據，預料分別按月升0.7%及0.4%。