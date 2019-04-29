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今日 14:47 國際財經

IMF:美制裁或令伊朗今年通脹升至50%

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外電報道，國際貨幣基金組織(IMF)今日表示，美國對伊朗實施更嚴厲的制裁可能會使伊朗通脹率升至50%，創下自1980年以來的最高水平。

IMF稱，在美國上周宣布終止對伊朗石油進口的制裁豁免後，伊朗今年的消費者物價可能平均上漲50%。IMF早前預計伊朗今年通脹率為37%。

美國終止制裁豁免的決定，旨在把伊朗的石油出口降至零，以遏制伊朗在中東的政治影響力，使政府無法獲得必要的收入。據IMF資料顯示，制裁將使伊朗的通脹率達到與蘇丹相似的程度，僅低於陷入政治動盪的委內瑞拉和津巴布韋。

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