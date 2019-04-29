國際財經

日本內務和通訊部發表的最新調查結果顯示，截至2018年10月1日，日本空置房屋數量達到846萬間的歷史高位，較5年前的調查增加約26萬間，佔房屋總數的比例也上升至13.6%，較5年前增加0.1個百分點。

從總體來看，雖然日本房屋總數、空置房屋數量及空置房屋增長率均開始下滑，但是上升趨勢繼續。

在2018年的統計中，日本全國總住宅數目6242萬戶，與2013年相比增加179萬戶，增幅約3%。這項數據低於2013年統計中5.3%的增速(相較2008年)。自1998年起，日本住宅總量增加率從9.5%一直下滑，分別為7.3%、6.9%、5.3%和3.0%。

從具體城市來看，東京都新增大住宅數量最高，為31萬間，此外神奈川縣15萬間，千葉縣14萬間，琦玉縣12萬間，大阪府有9萬間等。東京都、神奈川縣、千葉縣及琦玉縣這「1都3縣」的新增房屋數量佔全國新增量約四成。

由於人口下降，在2018年的調查中，空置房屋數量繼續增加。從1998年至今，空置率增速分別為11.5%、12.2%、13.1%、13.5和13.6%，

空置率較高的多為三四線及以下城市或農村地區，而空置率較低的多為一二線城市。當中，空置率最高的是山梨縣，為21.3%，其次是和歌山縣，20.3%，長野縣為19.5%，德島縣為19.4%，高知縣和鹿兒島縣為18.9%。

空置率最低的是埼玉縣及沖繩縣，為10.2%，其次是東京都的10.6%，神奈川縣10.7%，愛知縣11.2%。