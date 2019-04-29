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日本首相安倍晉三轉抵加拿大訪問，在渥太華與加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)會晤，兩人提及於加拿大逮捕華為高層後，兩名加拿大公民被中國被羈留的問題。

兩人會晤後舉辦聯合記者會，杜魯多稱，兩人同意，事件應在法律下解決，又稱兩國都面對來自中國的挑戰，都有公民被中國羈留，加拿大及日本均與中國有經濟交往，但仍警惕中國企圖將中國模式推向全世界。

安倍晉三表示，有留意加拿大人被羈留的情況，稱兩國分享自由、人權、法治及其他共同價值，認同加拿大的人權及法治的價值觀，但與中國的國際聯繫同樣重要，又指國際社會須團結及說服中國扮演一個建設性的角性。

兩人亦同意，將聯手推廣去年底生效的《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)，擴大參與協定的國家數目。目前，加拿大、日本及其他11個國家參與該協定。杜魯多稱，在協定下，加拿大向日本出口部分的牛肉產品增加近三倍。安倍晉三指，協定對加拿大及日本的人民和企業受惠，又希望日本有更多產品，可以打入加拿大市場。

兩人強調，世界貿易組織(WTO)必須改進，稱其重要性只增不減。安倍晉三表示，經濟正在發生變化，但WTO沒有趕上變化，其必須適應經濟的數碼化，WTO的爭端解決必須按預期發揮作用。

杜魯多和安倍亦證實他們將密切合作，以使北韓遵守安理會有關朝鮮半島無核化的決定，又會密切溝通，以致北韓可實現可核查、完整和不可逆轉地放棄大規模殺傷性武器和各種類型的彈道導彈。

此外，杜魯多與安倍又見證兩國官員，簽署兩份諒解備忘錄，加強兩國在人工智能領域的合作。

加拿大為安倍訪問歐美行程的最後一站。