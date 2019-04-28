國際財經

歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)相信，本周是英國脫離歐盟問題的關鍵時刻，因為英國首相文翠珊與反對派工黨的商討成果將是成敗關鍵。

工黨發言人回應稱，雙方談判有進展，但保守黨政府必須作出進一步的妥協。

他接受LCI電視台訪問時促請雙方，無論談判結果如何，必須是建基於文翠珊與歐盟達成的脫歐協議內容一致的情況下達成，因為脫歐協議是不容重議的。

巴尼耶又指出，基於歐盟憲章，英國一天未離開歐盟，5月底便要進行歐洲議會選舉。