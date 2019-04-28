國際財經

綜合市場人士看法，美國股市本周五大焦點，居首位的相信是聯儲局議息結果，其次是美國4月非農業職位增幅，而大量藍籌業績消息則是第三大焦點。中美兩國貿易談判與其他經濟數據也是不容忽視的訊息。

首先，聯儲局將於周二與周三舉行議息會，主席鮑維爾將於周三公布議息結果後舉行記者會。市場相信，聯儲局將維持現行利率政策不變，但鮑維爾可能發表的言論很可能揭示聯儲局官員們普遍對經濟未來發展的看法，也可能揭示未來利率走勢。

霸菱認為，如果聯儲局發放的訊息偏於中性，即是傾向於今年不加息也不減息，市場走勢便相應趨於樂觀。本周除了聯儲局議息外，另一間央行也會議息。英倫銀行將於周四公布議息結果。

第二項重要焦點，是周五公布的美國4月非農業職位增幅。市場預期，4月非農業職位增加18.1萬個，失業率維持在3.8%不變。美國在3月的非農業職位增加19.6萬個。霸菱估計，4月平均時薪有上升情況，但經濟基調良好，股市也受惠。

第三個焦點，是逾150間標普500指數成分股公布的業績消息，最受注目的藍籌，自然是周一收市後公布的谷歌母公司Alphabet，以及周二收市後公布的蘋果。

其他重要藍籌包括默克藥廠、輝瑞藥廠、通用汽車、福士汽車(Volkswagen、又名大眾汽車)、快意佳士拿、蜆殼石油、英國石油、康菲石油、三星、通用電氣、麥當勞、高通、滙控、巴郡、萬事達卡等等。

第四個焦點，是中美兩國貿易談判。美國財長努欽(Steven Mnuchin)與貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)，將於周三在北京與國務院副總理劉鶴為首的中國代表舉行新一輪貿易談判。有關消息將對市場有指示作用。

最後，其他本周公布的經濟消息也有一定影響。它們包括中國周二公布的製造業與非製造業採購經理指數、美國周一公布的個人開支與收入報告、美國4月汽車銷量、美國待售房屋銷售指數、ISM製造業與非製造業採購經理指數，以及美國消費者情緒指數、歐羅區與加拿大周二公布的首季經濟報告，以及歐羅區周五公布4月通脹初值等。