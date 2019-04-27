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今日 17:56 中國財經 國際財經

習近平:帶路論壇期間簽逾640億美元協議

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中國國家主席習近平主持「一帶一路」國際合作高峰論壇圓桌峰會，會後中國聯同38個國家，包括俄羅斯、瑞士、意大利及馬來西亞等國，發表聯合公報。

公報指出，參與聯合公報的國家，支持開放型經濟、包容及非歧視的全球市場，支持以世貿組織為核心，以規則為基礎，開放和透明的多邊貿易體制，期待進一步開放市場，反對保護主義、單邊主義及其他不符合世貿組織規則的措施，強調世貿協定中、「特殊與差別待遇」的重要性。

習近平指出，今次論壇較上次規模更大，參與國家更多，成果更為豐碩。論壇期間達成283項成果，包括各項政府間的協議，發起多個專業的多邊對話平台，以及發布政策建議報告等。同時，期間的企業家大會，亦有各國眾多工商界人士參與，簽署總額達640多億美元的合作協議，顯示「一帶一路」倡議是應潮流和得民心。

他又重申，「一帶一路」源於中國，機會及成果是屬於世界，中國會繼續堅持加強全球互聯互通，反對保護主義，落實好本屆論壇共識，共同推動「一帶一路」行穩致遠。

另外，習近平於致詞時表示，兩年前的首屆圓桌會議，與會各方普遍認同互聯互通，對突破發展瓶頸、增強經濟動力有重要作用；將本着共商、共建、共享原則，全面推進政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通。為世界經濟增長注入了新動力，為全球發展開闢新空間。

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