國際財經

美國商務部周五公布，今年首季國內生產總值(GDP)增長3.2%，速度高於去年第四季的2.2%，更遠勝分析員預測的2%，但經濟升溫只是靠暫時性因素，消費和企業投資仍然疲弱。美國經濟潛在表現不如表面風光，近日創兩年高位的美滙指數回落；不過，美股先跌後升，三大指數都以全日高位收市，其中標指與納指齊創收市歷史新高。

消費投資偏弱 恐表面風光

美國首季經濟增長主要依賴貿易赤字縮減，以及企業存貨錄得4年來最強升幅，為GDP增長率貢獻0.65個百分點。不過，消費開支僅增1.2%，較前一季的2.5%大跌，部分原因是聯邦政府曾停擺逾一個月，期間無薪員工減少開支。企業投資亦只增長0.2%，為兩年半以來最惡劣。分析員相信，聯儲局官員更關注內需偏弱的問題，而且報告中反映通脹的核心個人消費開支(核心PCE)物價指數增幅削至1.3%，低於聯儲局的2%通脹目標。

道指周五早段曾跌69點，低見26392點，收市升81點或0.31%，報26543點。標指漲0.47%，收報2939點；醫療和金融板塊領漲，能源板塊則跟隨油價下滑；納指曾挫0.7%，但收市倒升0.34%，報8146點。本周累計，道指跌約0.06%，標指升1.20%，納指漲1.86%。

英特爾拖累晶片股

個別股份方面，英特爾早前公布的首季業績未及分析員預測，第二季預測數字也低於估計，股價收市急挫8.99%；輝達亦急滑4.7%；費城半導體指數收跌0.83%，盤中一度挫2.6%。亞馬遜公布業績後，股價抽高2.54%。油股埃克森美孚下滑2.10%。汽車股福特漲逾10%，創2009年4月以來最大單日升幅，今年以來累計上揚逾40%。

歐洲股市普遍靠穩，英股跌0.08%。亞股個別發展，日股低收0.22%。日本為慶祝新日皇5月1日即位的十連休於周六開始，金融市場至5月7日才復市，國內散戶在休市前減持日圓短倉。

美滙指數尾段98失而復得，報98.04，回吐0.11%，低位曾見97.85。黃金趁美元回落大反撲，紐約期金每盎斯收報1288.8美元，升9.1美元或0.7%。

美國總統特朗普再敦促油組增產，紐約期油收市跌2.9%，報每桶63.3美元；布蘭特期油收報72.15美元，跌約3%。