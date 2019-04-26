國際財經

工作場地即時通訊軟件開發商Slack提交的上市文件披露，公司去年錄得淨虧損1.407億美元(10.97億港元)，較前一年度的1.81億美元為少；付費用戶量一年內增加50%。

Slack申請以直接上市方式在紐約證交所掛牌買賣，意味該公司將不會因上市而額外集資。直接上市也意味市場暫時無法估計該公司上市時市值，但CNBC電視台引述Forge 證券公司行政總裁Kelly Rodriques稱，有Slack的初期投資者剛以每股28美元作價在私人市場出售股份；以此計算，該公司市值為170億美元。路透此前報道，該公司期望上市市值超過100億美元。

根據上市文件，Slack截至1月底2019年度平均每日活躍用戶超過1000萬個，付費用戶則有8.8萬個，較一年前同期增加50%，2017年同期則有3.7萬個。

集團指出，有50萬間機構登記成為免費用戶，2019年度收入升82%至4.006億美元，2017年為1.05億美元。不過，該公司面臨的問題是營運成本增加也很快，剛過去的年度升49%至5.035億美元。

另外，上市文件也顯示，Slack很側重使用亞馬遜的雲服務AWS。去年，該公司與AWS簽約，承諾在未來5年、每年在AWS支出至少5000萬美元。