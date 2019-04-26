訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:39 國際財經 中國財經

意總理派定心丸:華為參建5G不會遭歧視

放大圖片

意大利總理孔特(Giuseppe Conte)周五表示，他已向中國電訊商華為集團作出保證，華為在參與意大利5G網絡建設的過程中，不會遭到歧視對待。

孔特在北京訪問期間會晤了華為創辦人任正非。孔特在意大利電視台的訪問中稱，他告訴任正非，羅馬政府要求所有參與5G網絡建設的電訊商，都要採取網絡安全預防措施，這些措施對所有企業一視同仁，並沒有特別針對華為。

美國政府指華為的產品存在安全風險，一直呼籲包括「五眼聯盟」等盟友停用。華為否認替北京政府充當間諜，表示沒有在5G設備中安裝「後門」用於監聽。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。