國際財經 即巿股評

踏入4月內地各財金官員無限LOOP講唔搞「大水漫灌」，人行更連續第五日暫停逆回購，雖然今早上海隔夜、一星期及兩星期拆息回落，但餘下卻全線上揚，市場擔心缺水情況未有太大改善，中港股市走弱亦屬正常。

港股似調整多個大跌

睇番月初內地拆息曲線，其實升左唔少，單喺隔夜拆息由4月4日由1.417厘，升至今日的2.496厘，升幅都咪話唔誇張。

有口痕友話，內地摩指提高A股權重比例，第一階段下月實施，但A股早排黐住3300關上面，估值唔算太平賣，好難吸引大型鬼佬基金進場。況且一旦鬼佬接火捧「蝕鑊甘」，搞衰個場仲大鑊，由於阿爺相當重視A股提高權重，加上經濟數據改善，特登唔做逆回購推高拆息，令A股短暫煞車。

短期內地股市走勢唔太樂觀，自周中跌穿3200關後，今日連3100點亦告失守，睇來要考驗三千點大關支持有幾強，內地缺水，港股亦威唔到好耐，隨時會補番3月29至4月1日(29100至29612)的裂口，但大跌機會好微，因為內地M2仍持續增長。(詳細可收睇EJ MARKET分析)。

愛立信倒模華為成功方程式

全球5G建設撐起唔少企業業績，例如德州儀器管理層周早排講集團各類業務都好弱，唯獨通訊設備晶片首季收入按年增30%，主要受惠5G建設，瑞典電訊設備愛立信(Ericsson)亦是另一間主要直接受惠公司。

得益5G建設，愛立信上季成功翻身，首季業績由虧轉盈賺23.2億瑞典克朗，去年同期錄得虧損8.37億克朗，毛利率也升4.2個百分點至38.4%。

除業績好轉外，值得留意的喺愛立信取代華為，成為5G設備商一哥。據IHS Markit調查，愛立信在5G市佔率現時排第一，第二為三星電子(21%)，第三是諾基亞(20%)，華為只排第四，市佔率只有17%，華為由阿一變阿四，主要喺美國四圍打壓華為所致。

另外，愛立信早前收購德國凱瑟琳天線和濾波器部門，推動5G設備組合式發展。凱瑟琳(Kathrein)為全球第六大基站天線生產商，而華為則是全球最大基站天線廠家，擺明抄華為電訊設備一條龍的成功。

不過，隔晚受對手諾基亞首季意外地大蝕5900萬歐羅所累(主要喺競爭力比對手弱)，愛立信在美國股價下跌2.3%(諾基亞插8.5%)，但美國5G投資才剛開波，加上日本及韓國相關投資亦即快將起動，摩通估計今年每股盈利可大升2.9倍，股本回報率有14%，回調到廿天線(9.73美元)是吸納良機，跌穿9.4美元作止蝕，目標睇12美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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