國際財經

中美料快將達成貿易協議，惟市場靜候美國首季經濟報告，期望從中推測大市未來走向，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午3時36分，英國富時100指數報7405點，跌29點或0.39%；德國DAX指數報12268點，跌14點或0.12%；法國CAC 40指數報5551點，跌5點或0.11%；意大利富時MIB指數報21639點，跌79點或0.37%。

道指期貨暫報26386點，跌54點。

中美貿易談判進展良好。美國總統特朗普表示，將於短期內在白宮接待中國國家主席習近平。此番言論暗示，中美兩國的貿易談判將有進一步發展，甚至很快可完成簽署協議。

另外，中國提議為美國藥企研發的生物製劑提供8年數據保護，這意味着美國藥品在中國的數據保護期較在本土更短，而美方或對這提議作出妥協，有關做法或將招致美國製藥行業反對。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)與貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)稍後將抵達北京，進行新一輪高級別貿易談判。

油價延續上日跌勢，因市場揣測美國制裁伊朗原油出口的效果可能不大，以及獲利回吐壓力升溫。紐約原油期貨在昨日挫1%後，現時續跌0.35美元或0.54%，每桶報64.86美元；倫敦布蘭特期油報74.11美元，跌0.24美元或0.32%。

美國將於公布首季經濟報告，市場預測升2.3%，略高於去年第四季的2.2%升幅。至於首季個人消費支出(PCE)初值料按季升1%，前值為升2.5%。