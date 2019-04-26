國際財經

美國食品飲料巨頭百事公司(PepsiCo)控告4名印度農民，稱他們非法種植和銷售該公司獨家註冊的馬鈴薯品種。

美國有線電視新聞網(CNN)報道，聲稱被百事註冊了的馬鈴薯品種用於製作樂事薯片，這一品種於2009年首次在印度投入商業使用，目前百事已向印度旁遮普邦的一些農民發放種植許可證，允許他們在回購制度下種植該品種。

百事在印度的子公司表示，涉及今次事件的農民，不在經授權後允許種植商標馬鈴薯的行列中。該公司在1月份發現有農民未經授權種植商標馬鈴薯，在收集相關樣本後，送到內部實驗室、印度農業研究委員會(ICAR)和當地的中央馬鈴薯研究所進行DNA分析。結果表明，這些是百事註冊的品種。

公司發言人指出，百事目前是印度最大的加工級馬鈴薯買家，也是最早與當地幾千名農民合作種植這一馬鈴薯品種的公司，在這種情況下，公司需要對非法種植其註冊品種的人提起訴訟。

報道指，訴訟中提到百事將向每位農民索償14.3萬美元(約111萬港元)。

今次事件在印度國內引起很大爭議。印度農民協會與示威者呼籲政府介入案件，對百事採取行動。他們指，百事的做法是對糧食主權和國家主權的侵犯，是對農民的恐嚇和法律騷擾，又批評百事派偵探假扮成買家接近農民，秘密錄製相關視頻並抽取馬鈴薯樣本。