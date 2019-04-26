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中國3月從美國進口的大豆按月有所增加，因兩國貿易爭端休戰期間，有更多船貨運抵中國，但按年則大跌五成。

中國是世界上最大的大豆進口國，而美國是去年中國第二大大豆供應國。中國海關總署公布，中國3月從美國進口151萬噸大豆，按月上升。

不過，由於中國政府對美國貨物徵收高額關稅，對進口造成限制，3月的進口數量僅為去年同期的一半。

期內，中國從最大的大豆供應國巴西進口279萬噸大豆，高於去年同期的233萬噸。

去年12月，中美雙方同意90天貿易休戰後，中國部分恢復對美國大豆的採購。