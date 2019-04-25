國際財經

社交媒體Facebook(fb)宣布，禁止美國一個以武力拘捕闖境非法移民的準軍事組織利用其平台籌款的活動，並且將刪去該組織在平台發放的視頻，因為有關行為違反公司政策。

被禁止的組織稱為United Constitutional Patriots (UCP)。該組織日前發放的視頻，顯示成員持槍在美國新墨西哥州與墨西哥接壤邊境，阻止非法移民及拘捕這些人士。

fb指出，在接到民權組織投訴後，作出禁制UCP籌款與發放視頻的決定，因為有關視頻涉及違法行為。