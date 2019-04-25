國際財經

美國工業股和科技股周四榮辱互見，令三大指數個別發展。道指成分股、製造業巨企3M公布的業績差過預期，更調低今年盈利預測，並公布裁減2000名員工，消息拖累道指曾挫286點，低位下試26310點。不過納指受微軟及Facebook(fb)帶動，盤中再創歷史新高，曾高見8151點，升0.62%，收市反覆造好。

納指早段再破頂

道指收市仍跌134點或0.51%，報26462點；包含企業種類較多的標普500指數曾跌0.49%，收市反覆偏軟，只微跌0.04%，報2926點；納指收市上揚0.21%，報8118點。

3M上季收入78.63億美元，低過市場預期的80.25億美元，每股盈利2.23美元，亦低過預期，行政總裁羅曼表示對業績失望，指公司的主要市場遇經濟放緩，打擊增長及毛利，該股周四急跌12.9%；波音則回升1.95%。

微軟上一季收入按年增加14%，至306億美元，好過市場預期；純利為88億美元，增加19%，每股盈利1.14美元，好過市場預期。該公司期內動用74億美元作股份回購及派發股息。微軟開市後股價曾升5.09%，至131.37美元，市值曾達10066 億美元；股價升幅之後收窄，收市仍漲3.31%。微軟、蘋果及亞馬遜近年輪流登上全球市值最大公司的寶座，蘋果去年8月首次在盤中突破萬億美元，之後亞馬遜亦在9月破關。蘋果昨曾升0.29%，收市轉跌0.91%；亞馬遜漲1.09%後升幅幾乎盡失，收市僅升0.03%。

fb周三收市後公布業績，首季收入勝預期，同時宣布撥備30億美元(約234億港元)，用作就違反私隱規定支付予美國聯邦貿易委員會(FTC)的罰款。雖然罰款撥備令fb盈利受損，但可消除對公司財務影響的不明朗因素，帶動該股周四開市後一度升8.7%，收市升5.8%。

歐股受企業消息影響，其中德國兩大銀行德銀及德國商業銀行合併計劃告吹，而英國巴克萊銀行首季盈利下跌10%，都令歐股受壓，英、法、德股均低收。亞股個別發展，日經平均指數收市報22307點，上揚0.48%，創去年12月以來新高。

美滙指數周三升穿98水平後，昨天曾再創兩年高位見98.32，尾段報98.18，升0.13%。歐羅受區內經濟數據拖累，低見1.1118美元，創逾22個月低，尾段挫0.21%，報1.1133美元。美元兌日圓跌0.49%。

波蘭、德國及捷克聲稱因原油質素問題，暫停從俄羅斯入口原油，推動布蘭特期油升穿75美元水平，最高曾見每桶75.6美元，上揚1.38%，收市倒跌0.3%，每桶報74.35美元；紐約期油先升後倒跌1%，收報65.21美元。

環球經濟數據偏弱，支持金價表現，紐約期金每盎斯收報1279.7美元，升30美仙或少於0.1%。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數錄23萬，多過市場預期，亦較前一周多3.7萬；3月耐用品訂單增長2.7%，好過市場預期，主要由於汽車、飛機及網絡設備需求強勁。