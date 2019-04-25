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今日 02:51 國際財經

歐股收市偏軟 銀行股受壓

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歐洲股市周四收市整體偏軟，泛歐指數Stoxx 600收報390點，回吐0.21%。德意志銀行和德國商業銀行合併計劃告吹，銀行股受壓，加上英國超市Sainsbury's與Asda放棄合併，都削弱大市氣氛。

英國富時100指數收市報7434點，跌37點或0.50%；德國DAX指數報12282點，跌30點或0.25%；法國CAC 40指數報5557點，跌18點或0.33%；意大利富時MIB指數報21719點，跌4點或0.02%；西班牙IBEX 35指數收報9501點，回升44點或0.47%。

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