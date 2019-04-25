國際財經

美國企業季績表現參差，其中3M績差兼裁員，股價插水，拖累美股道指早段一度下滑286點，但低位有承接，尾段收窄至跌不足100點；納指一度升至8151點的新高，其後反覆回升至接近盤中暫時高位。

截至本港時間凌晨約2時11分，道指報26520點，跌76點或0.29%，稍早時一度收窄跌幅至僅跌60點；標普500指數報2932點，升5點或0.18%；納指報8136點，升34點或0.43%，盤中曾創歷史新高報8151點，升幅達0.61%。

市場繼續關注企業業績表現，微軟及Facebook季績勝預期，股價分別升3.8%及6.6%；微軟市值一度突破萬億美元，超越蘋果成為市值最高的公司；蘋果股價目前跌0.4%。

3M業績不及預期，調低全年盈利預測之餘，將全球裁員2000人，股價大跌12.7%；至於在美國上市的巴克萊暗示將削減成本，股價跌2.9%。

中美下周舉行新一輪貿易談判，美國總統特朗普重申，從股市和經濟角度看，美國表現可能是歷來最好，在貿易方面亦做得很好，與中國談判進展順利，世界上最大的兩個經濟體繼續努力達成一項最終協議。

數據方面，美國3月耐用品訂單按月增長2.7%，遠高於市場預期增長0.8%。上周首次申領失業救濟人數23萬人，按周增加3.7萬人，預期增至20萬人。

歐洲方面，歐洲央行(ECB)副行長金多斯(Luis de Guindos)表示，為實現通脹目標，歐央行必要時會準備重啟量化寬鬆(QE)計劃。金多斯稱，歐央行於去年底結束了量化寬鬆計劃，但如果有需要，可以再次啟動。

歐股偏軟，英國富時100指數收市報7434點，跌37點或0.50%；德國DAX指數報12282點，跌30點或0.25%；法國CAC 40指數報5557點，跌18點或0.33%；意大利富時MIB指數報21719點，跌4點或0.02%。

油價個別發展，紐約期油現時報每桶65.76美元，回吐0.2%；布蘭特期油上揚0.51%，報74.95美元，盤中一度突破75美元，高見75.6美元。