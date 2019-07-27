即巿股評 港股直擊 國際財經

美股在企業季績普遍優於預期下強勢畢現，納指繼周二(23日)創收市新高後，周三再下一城，造出8139點的即市新紀錄；標普500指數亦只差4點就破頂。美股勇不可擋卻未能惠及港股，恒指近日走勢相形見絀，昨天進一步下挫256點，收報29549點，屬4月以來收市最低。

4月份尚餘3個交易日，不少分析已聚焦於「五窮」，認為恒指在2019年迄今累漲14.3%下，預料顯著回調的風險逐漸升溫。

附【圖】所見，恒指4月的確呈「拉牛上樹」走勢，尤其升越30000點後，沽壓即時湧現，三萬關屢次得而復失，箇中原因之一是，由於大市已抵前跌浪反彈黃金比率61.8%(約30067點)位置，阻力愈來愈沉重。此外，2018年2月至6月，恒指在30000點到31500點區間亦累積了相當多蟹貨，需要時間消化。

EJFQ多項指標也和恒指表現不協調，其中港股中線市寬(股價高於50天線比率)自3月初挑戰阻力區(70%至80%)失敗並見頂下滑，月底更開始與緩緩上揚的恒指出現「熊背馳」。中線市寬近日已失守50%強弱分界線，意味整體大市市底進一步向淡。

另一方面，EJFQ強弱股指數似和中線市寬「互相呼應」。反映強勢股買盤的強勢股指數在4月10日攀至高位68.3%後便行人止步，掉頭回落到60%以下，最新報50.6%，已逼近中軸，代表強勢股買盤一直減弱，也可解釋恒指無法企穩三萬關，正是缺乏強勢股支撐所致。

即使大市指標出現轉弱訊號，投資者卻暫時未至於要對前景持過分悲觀的看法。首先，強勢股指數反覆下行之際，弱勢股指數並沒有相應地揚升，目前續處偏低的13.7%，僅稍高於10%，反映弱勢股沽壓尚算溫和，不足以帶動大市急瀉。弱勢股指數一日未見抽上突破40%，港股展開跌浪的機會仍微。

從技術走勢角度看，恒指雖然跌穿年初迄今極具支持作用的10天線，EJFQ TrendWatch上升通道中軸亦已不保，惟14天RSI守穩50中軸，只要沒有挫至3月25日低位46.95之下，相信不會有太大壓力觸發較大幅度或較長時間的調整。

值得留意的是，美元最近強勢回歸，美滙指數於周三企上98關，見2017年5月以來新高後，昨天繼續向上。

「強美元」會否影響到環球資金流動情況？一旦觸發新興市場走資，打破EJFQ新興市場資金流指標自4月開始的橫行局面，屆時資金或顯著流出包括中國及香港等市場。換句話說，美元重拾升浪，是影響整個新興市場表現的主要因素。

當然，A股後市也屬港股去向的關鍵。恒指昨天受內地股市急挫拖累，20天線亦告失守，但誠如上文分析，港股暫無大跌之憂，短期較有力支持落在29000點附近，即下方成交量密集區頂，同時是月初上升裂口底部及50天線水平。

信報投資研究部

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