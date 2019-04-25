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今日 16:51 國際財經

沙地:中國未要求擴大原油供應

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沙地阿拉伯能源部長法利赫(Khalid al-Falih)接受路透訪問時表示，在美國決定終止伊朗石油進口制裁豁免後，中國尚未要求擴大供應原油。

當被問到其他亞洲買家是否有要求擴大供應原油時，法利赫稱，將會了解6月需求狀況且做出反應，沙地4月原油產量與數月前接近持平，約在每日980萬桶，甚至可能更少。

美國去年11月重新對伊朗實施石油出口制裁，但起初允許包括中國在內的伊朗原油八大進口地繼續有限購買伊朗原油，日前美國決定終止伊朗石油進口制裁豁免。

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