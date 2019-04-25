國際財經

印尼央行今日宣布，連續第五個月維持指標利率不變，並強調有必要維持滙率穩定性和降低經常賬赤字。

該行維持七天期逆回購利率在6厘不變，與分析師的預期一致。另外，印尼央行還維持存款工具利率及貸款工具利率分別在5.25厘和6.75厘不變。

印尼央行去年六度上調息率，合共175個基點，以支持印尼盾滙價。美國聯儲局去年四度加息，令印尼盾受壓。

另外，同日公布議息決定的瑞典央行亦維持基準利率於負0.25厘不變，並預計下次加息要接近今年底或者2020年初，該行同時延長債券購買至2020年2月。