國際財經

中美貿易談判進展順利，市場憧憬雙方貿易糾紛快將落幕，惟投資者繼續關注美企季績表現，加上美國與伊朗緊張局勢升溫，大市氣氛趨審慎，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7418點，跌53點或0.72%；德國DAX指數報12297點，跌15點或0.12%；法國CAC 40指數報5546點，跌29點或0.53%；意大利富時MIB指數報21694點，跌30點或0.14%。

道指期貨暫報26509點，跌32點。

中美下周舉行新一輪貿易談判，美國總統特朗普重申，從股市和從經濟角度，美國表現可能是歷來最好，在貿易方面亦做得很好，與中國談判進展順利，世界上最大的兩個經濟體繼續努力達成一項最終協議。

另外，美國國際貿易委員會認定中國製卡車鋼輪傾銷，接受政府不公平補貼，損害美國同類企業，支持未來5年向中國製鋼輪徵收321%和457%的反傾銷、反補貼關稅。

美國與伊朗關係持續惡化。伊朗外長扎里夫(Mohammad Javad Zarif)警告美國，如果真的全面阻止該國石油出口及使用霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)的權利，將要承擔相應後果。該國最高精神領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)亦強調，華盛頓的敵意將得到回應，伊朗人民不會保持沉默。

美國撤銷伊朗原油出口制裁豁免、委內瑞拉產油減少，加上沙地認為毋須馬上增加產油，帶動油價回穩。紐約原油期貨現時每桶報65.92美元，升0.03美元或0.05%；倫敦布蘭特期油報74.92美元，升0.35美元或0.47%。

美國3月耐用品訂單初值預料升0.8%，前值為跌1.6%。該國上周首次申請失業救濟人數料增加8000人至20萬人。