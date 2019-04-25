國際財經

日本為慶祝皇太子德仁登基，當地市場在本月27日至5月6日期間連休10天，這是日本現代史上最長的休市時間，但全球投資者擔心在交易員離場及成交極低的情況下，可能會出現滙率閃崩和劇烈震盪風險。

路透引述數名基金經理和分析師表示，謹慎的投資者正採用各種策略做好準備，包括削減日圓持倉，增加對外滙曝險的對沖。

西太平洋銀行滙市策略師Sean Callow稱，即將到來的日本外滙流動性匱乏將給企業帶來風險，但對於投機客而言可能是一個機會。

投資者今年在日本休市時已經歷過兩次閃崩事件。於1月，避險日圓大漲，導致大量對風險偏好敏感的貨幣重挫。2月，又出現瑞郎大幅波動的情況。

經紀商XM駐賽普路斯的投資分析師Marios Hadjikyriacos表示，下周中段，也就是5月1日，將格外謹慎。流動性可能非常短缺，直至美國交易員在聯儲局會議決議前回到交易台。

5月1日不僅是日本及中國假期，歐洲大部分地區也將因勞動節假期休市。同時，美國聯儲局於4月30日至5月1日將舉行為期兩天的政策會議，對屆時交易非常淡靜的市場來說，這是一項潛在的重大風險。而中國還在4月30日和5月2日公布重要經濟數據，一直拖拖拉拉的中美貿易談判也將在下周恢復。

交易員擔心不利消息可能迫使投資者把日圓沽空倉位平倉。投資者通常借入日圓，用於買進高收益高風險的貨幣。

澳洲國民銀行(NAB)經理Yasuhiro Fujitmoto表示，因為預期市場可能出現突然震盪，東京金融交易所(TFX)已要求其散戶客戶，在假期前增加最低保證金成數，或者減倉。