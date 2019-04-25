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今日 10:27 國際財經

馬斯克:Tesla快將推保險產品

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美國電動車生產商特斯拉(Tesla)計劃推出保險產品。

特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)在財報電話會議上表示，正在開發一款特斯拉保險產品，希望在一個月左右推出。這將比現有保險業內其他任何產品更引人注目。

馬斯克又指出，市場有時對關於特斯拉的消息做出「燥狂抑鬱病患者式」反應，認為作為一家私有公司能夠解決這一問題。他表明寧願特斯拉是私有公司，但認為機會已流失，稱「不幸的是，船已經開走了」。

另外，對於一名Twitter網友建議特斯拉在德國建造工廠，馬斯克回覆稱正在考慮。

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