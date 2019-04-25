國際財經

沙地阿拉伯能源大臣法利赫(Khalid Al-Falih)認為，美國撤銷伊朗原油出口制裁豁免後，毋須馬上增加產油，強調沙地依然聚焦於平衡全球油市。

法利赫解釋，雖然美國收緊對伊朗的制裁，以及委內瑞拉產油減少，但全球原油庫存正持續上升，因此無必要馬上採取任何行動。他續稱，沙地的油產將繼續維持在石油出口國組織(OPEC)牽頭的減產協議水平之內，但亦會滿足客戶的需求。

法利赫又指，沙地5月的石油產量與過去幾個月相比變動很小，沙地阿美將在未來數周制定6月的原油配給。