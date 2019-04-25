國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，研發工作地點即時訊息溝通軟件的初創企業Slack準備在本周提交直接上市文件，預期5至6月在紐約證交所掛牌買賣。

Slack在2月公布，已經向美國證券交易委員會(SEC)提交隱密上市申請。

據悉，Slack即將提交的上市文件，將顯示集團在今年的收入為5億美元。

該公司在2013年成立，其開發的軟件平台，容許在同一工作地點的不同公司僱員，可以在平台作即時訊息溝通，而不須利用電郵溝通。

Slack拒評上述消息。