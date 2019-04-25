訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 07:20 國際財經

Slack據報本周提交紐約上市文件

《華爾街日報》引述消息人士稱，研發工作地點即時訊息溝通軟件的初創企業Slack準備在本周提交直接上市文件，預期5至6月在紐約證交所掛牌買賣。

Slack在2月公布，已經向美國證券交易委員會(SEC)提交隱密上市申請。

據悉，Slack即將提交的上市文件，將顯示集團在今年的收入為5億美元。

該公司在2013年成立，其開發的軟件平台，容許在同一工作地點的不同公司僱員，可以在平台作即時訊息溝通，而不須利用電郵溝通。

Slack拒評上述消息。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。