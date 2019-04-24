國際財經

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)公布，第一季錄得淨虧損7.02億美元，折合每股4.1美元，去年同期以GAAP列賬方式計算的每股虧損為4.19美元；經調整一次性項目後，上季虧損為4.94億美元，折合每股2.9美元，去年同期為3.35美元。集團指出，上季收入升32.3%至45億美元；分析員預測值每股虧損1.15美元，收入為54億美元。

消息公布後，該公司股價在市後時段跌2%。

集團披露，上季末現金水平為22億美元，較去年底減少15億美元，這包括期內發行債券集資9.2億美元，以及交付客戶車輛數量上升等因素。

該公司又指出，基於調整Model S與Model X價格，上季的損失增加了1.21億美元；另重組安排也導致上季額外損失6700萬美元。

特斯拉維持今年交車量介乎36至40萬輛的預測不變，以及預期產量將輕微高於交車量。另外，該公司維持Model 3、Model S與Model X按照非GAAP列賬基準的邊際利潤率25%目標不變。

集團預期，第二季交車量介乎9至10萬輛，但不排除最終數量可能超過上述數額。同時，該公司會以波浪取態交車，意味上半年較多交付予海外市場，下半年則交付美國市場居多，此舉對集團財政成本結構帶來一定壓力。