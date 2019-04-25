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fb首季收入勝預期 違私隱或被罰390億

社交媒體Facebook(fb)首季淨利潤按年跌51.3%至24.3億美元；期內總收入升26%至150.8億美元，優於分析員預測的149.8億美元。Fb因美國政府對集團的違反私隱調查，可能面對高達50億美元(390億港元)的損失。

雲服務表現強勁 微軟上季淨利勝預期

全球最大軟件商微軟公布，第三季淨利潤按年升18.7%至88.1億美元；每股盈利為1.14美元，優於分析員預期的1美元。期內總收入升13.9%至305.7億美元，分析員預測為268.2億美元。

特斯拉上季虧損擴大 股價挫2%

特斯拉(Tesla)第一季錄得淨虧損7.02億美元。集團指出，上季收入升32.3%至45億美元；分析員預測值每股虧損1.15美元，收入為54億美元。

金正恩今晤普京 聚焦無核化經貿

金正恩首次訪俄之旅，今天會在海參崴市中心附近的俄羅斯島與俄羅斯總統普京會面，預計兩人會討論朝鮮半島無核化和發展雙邊經貿，金正恩希望可藉此減輕北韓面對的經濟壓力。

納指創新高後回落 道指輕微倒退59點

美國多間藍籌公布財報，表現榮辱互見，以致華爾街股市兩大指數在前一天創新高後，周三表現反覆三大指數最後收市下滑。道指收市跌59點或0.2%，報26597。標指收市回落6點或0.2%，報2927。納指最高見8139的即市紀錄新高，收市倒退18點或0.2%，報8102。能源股表現最差，跌1.1%，成為拖累大市下滑的元兇。

外圍焦點簡訊

￭紐約6月期金收市升0.5%，每盎斯報1279.40美元。

￭紐約6月期油下滑0.6%，每桶收市報65.89美元。布蘭特6月期油升少於0.1%。

￭受央行減息機會增加的消息影響，澳元滙價顯著疲弱；ICE美滙指數尾段升0.5%，報98.108。

￭美國第二大汽車製造商福特已經動用5億美元，入股電動小貨車開發初創企業Rivian Automotive。

￭波音(Boeing)公布，今年首季盈利21.49億美元，按年下跌13.24%，核心每股盈利低於預期。

￭人民幣海外基金業務規模已突破3000億元人民幣，人行指反映了「一帶一路」沿線國家乃至國際資本市場對人民幣不斷上升的需求。

本地焦點簡訊

￭夜市期指收報29627點，較昨日恒指收市低水179點。

￭ADR港股比例指數報29625點， 較港低180點。

￭港元銀行同業拆息（HIBOR）昨日全線上升，1周至1個月拆息均升破2厘。

￭新特能源(01799)首季股東應佔利潤約8681萬元人民幣，按年大跌78.53%。

￭Oppo宣布與中國聯通(00762)共建「5G體驗中心」，並向聯通交付Oppo Reno 5G版手機。

￭美聯物業最新租金走勢圖數據顯示，全港100個著名私人住宅屋苑以實用面積計算的平均呎租，3月報36.99元為連跌6個月後首度回升。

David Webb:監管機構指民生銀行涉欠透明融資

金管局和證監會發現一家內地銀行集團，旗下一家香港銀行通過私募基金及其他實體進行一連串「複雜交易」，並涉及「欠缺透明度的融資安排」。獨立股評人David Webb，認為監管機構所指的是中國民生銀行旗下的香港附屬公司民銀資本（01141）。