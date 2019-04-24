國際財經

美國多間藍籌公布財報，表現榮辱互見，以致華爾街股市兩大指數在前一天創新高後，周三表現反覆，納斯特綜合指數曾創下即市紀錄新高回落，三大指數最後收市下滑。

道瓊斯工業平均指數收市跌59點或0.2%，報26597。標準普爾500指數收市回落6點或0.2%，報2927。納指最高見8139的即市紀錄新高，收市倒退18點或0.2%，報8102。前一天，標指與納指創下收市紀錄新高，道指離紀錄新高相差不足1%。能源股表現最差，跌1.1%，成為拖累大市下滑的元兇；表現最佳的標指類別是房地產股，升0.8%。

多家公司公布季度業績，波音首季盈利跌13%，受波音737 MAX飛機的相關不確定性影響，該公司撤回之前業績指引，並暫停回購股票計劃，但股價仍升0.4%；卡特彼勒首季多賺13%，優於市場預期，惟股價跌3%。

AT&T首季盈利跌12%，符合預期，惟股價下跌近4%，是表現最差的標指成分股。Ebay調高利潤預測，股價升5%。

收市後，Facebook與微軟公布業績後，股價在市後分別升5%與3%。

UBS Global Wealth Management美股策略主管Laura Kane表示，藍籌業績整體上反映美國經濟仍處強勢下，企業經營良好，對股市有利，但相信大市要進一步整固，等待更多業績訊息再有下一步走勢。

個別股份方面，接獲西方石油(Occidental Petroleum)收購建議的阿納達科石油(Anadarko Petroleum)，股價升11.6%；西方石油則跌0.6%。早前提出收購阿納達科的雪佛龍，股價變動不大。

商品價格方面，油價個別發展。紐約6月期油下滑41美仙或0.6%，每桶收市報65.89美元。布蘭特6月期油升6美仙或少於0.1%，每桶收市報74.57美元。紐約6月期金收市升6.2美元或0.5%，每盎斯報1279.40美元。

ICE美滙指數較早時升至98.141，是2017年6月以來最高，最新報98.108，升0.5%。英鎊兌美元回落0.3%至1.2899。日圓兌美元倒退0.4%至112.33。歐羅兌美元跌穿1.12，創下近兩年低位的1.1151。