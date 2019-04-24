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今日 05:00 國際財經

雲服務表現強勁 微軟上季淨利勝預期

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全球最大軟件商微軟公布，第三季淨利潤按年升18.7%至88.1億美元；每股盈利為1.14美元，優於分析員預期的1美元。期內總收入升13.9%至305.7億美元，分析員預測為268.2億美元。

消息公布後，微軟股價在市後時段升2.5%，周三收市跌0.3%。

該公司指出，整體雲服務需求強烈，收入按年升41%至96億美元，其中Azure收入升幅為73%；另若干業務也有出色表現，例如Dynamics 365收入升43%、Office 365商業用戶版收入升30%，Xbox 遊戲收入升12%等。

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