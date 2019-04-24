國際財經

網上支付系統營運商PayPal公布，首季淨利潤按年升30.5%至6.67億美元；每股經調整盈利為78美仙，優於分析員預期的68美仙。期內收入由36.9億美元升至41.3億美元。

PayPal指出，上季處理交易金額增至1610億美元，略低於分析員預期的1640億美元；活躍用戶增930萬個至2.77億個。

該公司預期，第二季收入介乎43至43.4億美元，每股經調整盈利介乎68至70美仙；另向上修訂全年每股經調整盈利介乎2.94至3.01美元，原先為2.84至2.91美元。