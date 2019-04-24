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今日 02:04 國際財經

因應Jet停飛 波音減210架機訂單

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受到印度Jet廉航接近倒閉的情況打擊，波音公司減少210架飛機訂單。同時，該間飛機製造商在上季業績內為客戶融資業務作出撇賬。

波音較早時公布首季業績報告，顯示首季的淨接單額為負119架。該公司財務總監Greg Smith證實，刪除了210架訂單是與Jet財政情況有關；後者在4月17日因資金週轉問題，暫停所有航班服務。

波音的首季財務報表顯示，集團上季錄得來自若干未經分配項目的7.07億美元經營損失。市場消息稱，有關損失是因為波音客戶融資分支是協助Jet進行上述訂機交易，因此須作出撥備。

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