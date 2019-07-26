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美股業績期屢傳喜訊，包括Twitter與可口可樂在內的多家企業季度成績理想，緩和市場對企業盈利下降的憂慮，投資者入市愈趨積極，刺激美股周二(23日)上揚，標普500指數和納斯特指數齊齊造出收市歷史新高；道指一度上漲184點，觸及26695點，只須再升1%(約250點)便可破頂。

美股強勢畢呈，美元也不甘示弱。美滙指數繼周二曾見97.777，創2017年6月以來逾22個月高位後，昨天亞洲時段雖略為回吐，至美市早段再攀至97.841。

「股滙雙牛」主要歸功美國經濟強穩，其中新屋銷售連升3個月，3月增加4.5%，達69.2萬間，屬一年半以來最多，並較預期更佳。

此外，中美貿易談判再有進展，白宮經濟顧問庫德洛透露，對中美能達成貿易協議持審慎樂觀看法，而兩國談判代表已定於未來兩周互訪，亦有利市場氣氛。

投資者開始關注今明兩天陸續公布的美國3月耐用品訂單和首季實質GDP增長數據，尤其是後者，如符合亞特蘭大聯儲銀行GDPNow經濟預測模型推算達到2.8%，將可進一步消除經濟放緩的疑慮，並使美滙指數維持強勢。

另一方面，美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新披露的美元及外幣期貨倉位變化，也顯示投機者睇好美滙：截至4月16日止，由7隻外幣衍生的美元(合併美元)淨長倉數目升至約32.3萬，創2015年12月後新高；7隻外幣均錄得淨短倉，意味投機者一面倒看淡主要外幣，如果情況繼續，美元有望再上層樓。

強美元對新興市場(特別是亞洲)貨幣而言，並非好兆頭。附【圖】所見，反映亞洲新興市場一籃子貨幣走勢的摩根大通亞洲貨幣指數(ADXY)過去兩個月一直處盤整狀態，惟近日已明顯跌穿始自去年11月的上升通道底部，正於100天線水平徘徊，最終如果失守，下方較大支持為前跌浪23.6%黃金比率與200天線交滙約105.3位置。

值得留意的是，年初迄今，恒指及ADXY走勢幾乎一致，兩者相關系數高達0.8397，升跌接近同步；倘ADXY持續回軟，港股亦恐被拖累下滑。本報EJFQ系統內、透過美元兌港元滙價、金管局銀行體系結餘和美電遠期點子推算而成的「信報香港資金流向綜合指標」，自上月底跌勢加速，代表資金進一步流出，也不利港股。

恒指昨天受標指創收市新高的刺激相當短暫，高開百餘點後即反覆下行，最多回落280點，見29682點，收報29805點，挫157點；4天共跌324點(1.1%)。

儘管恒指仍守穩20天線(29632點)，但已第三個交易日收低於10天線(29982點)；考慮到短中線市寬目前雙雙處50%中軸之下，整體大市確存在轉弱風險。投資者宜密切注視美元近日升勢會否延續，以及強美元重現對新興市場(包括香港)股市帶來的衝擊。

信報投資研究部

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