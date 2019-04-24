國際財經

中美貿易談判前景向好，美企季績表現參差，美股未能延續昨日強勢，早段表現個別發展。

截至本港時間晚上約9時48分，道指報26620點，跌35點或0.13%；標普500指數報2929點，跌4點或0.15%；納指報8107點，跌13點或0.16%。

中美貿易談判方面，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)將前往北京，將於下周二(30日)開始會談。中國國務院副總理劉鶴隨後將率領中國代表團前往華盛頓，參加從5月8日開始的進一步會談。

數據方面，上周美國抵押貸款申請指數下跌7.3%，之前一周跌3.5%。

個股方面，波音首季盈利跌13%，受波音737 MAX飛機的相關不確定性影響，該公司押後發表業績展望，並暫停回購股票計劃，但股價仍升1%；卡特彼勒首季多賺13%，優於市場預期，惟股價跌逾3%。

Facebook、PayPal、特斯拉(Tesla)等將於收市後公布財報。Yardeni Research公司總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni表示，預計最新財報很難表現出企業盈利衰退的狀況。

瑞銀稱，美企財報季開局良好，約20%標普500指數市值的成份股已公布首季業績，當中80%企業的盈利高於市場預期。此外，美企給予的前景指引正面，大部份分析維持第二季業績預測不變，情況比上季時明顯改善。

油價走勢反覆，紐約原油期貨現時每桶報66.38美元，升0.08美元或0.12%；倫敦布蘭特期油報74.6美元，升0.09美元或0.12%。