訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 20:58 國際財經

波音首季盈利跌13% 遜預期

放大圖片

波音(Boeing)公布，今年首季盈利21.49億元(美元‧下同)，按年下跌13.24%，每股盈利3.75元；核心每股盈利3.16元，低於預期的3.25元。

期內，收入229.17億元，按年減少1.99%，符合市場預期。

另外，受737 MAX事件影響，該公司撤回之前業績指引，暫停回購計劃。

在兩架737 MAX型號在5個月內先後出事後，全球國家下令該款機停飛。波音修訂被指與事故有關的防失速系統軟件設計，並且把更新後的軟件交給美國聯邦航空管理局(FAA)了解。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。