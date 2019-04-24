國際財經

波音(Boeing)公布，今年首季盈利21.49億元(美元‧下同)，按年下跌13.24%，每股盈利3.75元；核心每股盈利3.16元，低於預期的3.25元。

期內，收入229.17億元，按年減少1.99%，符合市場預期。

另外，受737 MAX事件影響，該公司撤回之前業績指引，暫停回購計劃。

在兩架737 MAX型號在5個月內先後出事後，全球國家下令該款機停飛。波音修訂被指與事故有關的防失速系統軟件設計，並且把更新後的軟件交給美國聯邦航空管理局(FAA)了解。