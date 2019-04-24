國際財經

美國總統特朗普(Donald Trump)此前表示，希望提名美國保守派智庫傳統基金會的穆爾(Stephen Moore)來填補美國聯儲局理事職位的一個，而穆爾一直公開支持特朗普的政策，所以美國很多分析人士認為，特朗普此舉其實是為了安排「自己人」到聯儲局之中，以影響聯儲局的貨幣政策。但是美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，穆爾將給美國的經濟穩定帶來危險，並呼籲參議院共和黨人將穆爾排除在考慮之外。若參議院成功阻止穆爾進入聯儲局，將意味特朗普干涉美國貨幣政策獨立性，以使其走向寬鬆的努力再度失敗。

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，截至4月16日當周美元淨多倉升至2015年12月以來最高的345.5億美元，顯示美元資產備受追捧，其中美國三大股指之一的標普500指數從年初至今累計上漲17%，並於周二(4月23日)尾盤收復2018年年底的全部跌幅，比去年9月21日創下的紀錄高位2940.91僅低0.3%。此外，周二公布的美國3月新屋銷售跳升至近一年半高位69.2萬戶，該數據的強勁表現帶動美滙指數急升，並刷新近兩年高位97.78，美滙指數與美股的強勢拖累倫敦金下挫至近4個月新低1266.25美元。儘管金價在低位有買盤吸納稍作反彈，但周二最終仍錄得1.17%的巨大跌幅。

不過，考慮到美國聯儲局已一再強調今年不會加息，近期斯里蘭卡連環爆炸案造成320人死亡，美國周一(4月22日)又宣布終止國際買家從伊朗進口原油的制裁豁免，倫敦金或將受到避險資金流入支持，中長線投資者此時逢低購入黃金亦未嘗不可。

自倫敦金在2月20日啟動下跌浪以來，金價持續受到2月20日高點1346.48美元延伸而下的下行趨勢線壓制，先後失守1300美元與1280美元兩大支持，並在周二失守1270美元並測試60周均線1268美元附近水平。但與此同時，倫敦金日圖的相對強弱指標(RSI)亦跌近超賣區水平，而且蠟燭圖在周一與周二分別出現倒錘子線與錘子線形態，表明金價1270美元下方有一定支撐，暗示投資者短期內不宜過分看淡金價。本周投資者可留意周五(4月27日)公布的美國第一季度國內生產總值(GDP)表現，若該數據表現意外遜於預期，倫敦金或可反彈挑戰1280至1300美元阻力區域；否則金價或將繼續下行，進一步下探1260美元甚至1250美元。

策略方面，短期內待倫敦金回落至1258-1260美元支持區域買入，上望1278美元，跌穿1255美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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