國際財經

中美貿易談判前景向好，惟市場繼續關注美企季績表現，觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時20分，英國富時100指數報7499點，跌23點或0.32%；德國DAX指數報12312點，升77點或0.63%；法國CAC 40指數報5584點，跌7點或0.13%；意大利富時MIB指數報21778點，跌118點或0.54%。

道指期貨暫報26678點，升39點。

中美貿易談判下周繼續，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)將前往北京，繼續就貿易進行磋商，會談將於下周二(30日)開始。中國國務院副總理劉鶴隨後將率領中國代表團前往華盛頓，參加從5月8日開始的進一步會談。

另外，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，對於中美兩國能達成貿易協議持審慎樂觀看法，貿易談判已取得很大進展，雙方的看法已經進一步接近，正努力解決協議結構性問題、技術轉讓、降低貿易壁壘，以及如何執行協議等。

歐洲央行認為，儘管貿易緊張局勢升級可能對全球經濟產生嚴重影響，但美國汽車關稅對歐羅區的直接影響會很小，而關稅給美國汽車製造商帶來的好處，會在很大程度上被影響其他經濟部門的報復措施所抵消。

數據方面，德國4月IFO企業景氣判斷指數為99.2，預期為99.9，前值為99.7。英國3月扣除國有銀行的公共部門淨借款為17.04億英鎊，預期為4億英鎊。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報66.07美元，跌0.23美元或0.35%；倫敦布蘭特期油報74.44美元，跌0.07美元或0.09%。

美國能源資訊局(EIA)稍後亦公布官方數據，預料上周原油庫存將增加100萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少182.2萬桶與90萬桶。