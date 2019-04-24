國際財經 即巿股評

正在公布的美股第一季業績整體比預期醒，响2900關淆咗好耐的標普五百指數，隔晚終於發力，最高一度攀至2936點，僅與歷史高位2940點相差4點，收報2933點，升0.88%，但已創收市新高，相對中港股市，美股確喺誇啦啦！

中港股市跑輸美股，主要由於阿爺之前重申唔搞「大水漫灌」，尤其人行僅蜻蜓點水式放水，令上海同業拆息高企，水荒下，中港股市想大升都難。

環顧市場風險資產，整體上避險情緒唔高，雖然美滙升至97.6，但日圓依舊在111.8兌一美元徘徊，強勢美元下，金價一度質穿1270美元，而比特幣更一度升至5600美元，創去年11月以來最高，上述均反映市場風險胃納仍高漲。

以色列新殖民區或命名特朗普



話雖如此，但要留意中東局勢，尤其美國突然封殺伊朗石油出口，伊朗誓言全力打破制裁，即喺擺明會「還拖」，隨時會再挾高油價，油價升即踢高通脹，或會扭轉市場對聯儲局好快會執行減息的預期，一旦預期被扭轉，全球股市就會來個似樣調整。

另外，以色列總理內塔尼亞胡與美國總統特朗普眉來眼去，內塔尼亞胡更宣布計劃將戈蘭高地(Golan Heights)建立新殖民區，會用特朗普命名，若果屬實就分明玩嘢，皆因伊朗與以色列喺世仇，早前特朗普批准搬以色列大使館至耶路撒冷已引起伊朗不滿，一旦落實執行，勢必為中東局勢火上加油，變相為近期強勢的油價點火！

德州儀器季績反映全球5G需求旺

全球最大模擬晶片(Analog)生產商德州儀器(TI)，昨晚公布季績後管理層狂呻，稱公司所有市場季績疲弱，但通訊設備晶片首季收入按年增30%，主要受惠5G建設。從德州儀器業績可反映出全球各行各業整體仍呆滯，唯獨5G仍有景。

本港5G股亦反映到呢點，尤其鐵塔(00788)強到無朋友，除業績省鏡外，主要喺估值仍平，現時EV/EBITDA只有十倍，比全球第二大(鐵塔喺第一大)，美國鐵塔(AMT)現處24倍仍平一大截，見3蚊只喺時間問題，問題在於持貨者有冇耐性坐落去。

京信受惠基站天線大增

鐵塔以外，本港5G股可考慮基站天線股京信通信(02342)。集團去年盈轉虧蝕1.7億元，主要喺精簡組織架構以及優化員工數量，產生大量一次性費用，但今年不會再有相關開支產生。

唔好唔記得，5G天線數量喺4G的4.8倍，京信市佔率僅次華為，去年出貨量佔市場13%(華為32%)，早前業績嚇親市場，累股價從2.4元高位回落，現時在兩蚊水平徘徊，絶對是吸納好時機，首站望2.4元，穿1.9元止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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