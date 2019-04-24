國際財經

世界銀行下調今年原油價格預計至平均每桶66美元，2020年每桶65美元，因全球增長前景弱於預期，以及美國產量高於預期等。

世銀發表《大宗商品市場展望》指出，金屬價格在去年下半年大幅下跌後，預計今年會繼續回暖。刺激復甦的因素是中國在經歷年初的疲軟，以及各種供應短缺後，經濟活動企穩。

世銀表示，大宗商品價格周期明顯已結束，這對出口國造成壓力，但可能會為進口國提供機會。出口國可能需要適應經濟多樣化帶來的大宗商品收入增長放緩，而進口國可以利用大宗商品跌價來增加投資。