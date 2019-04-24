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今日 16:08 國際財經

日產再削盈利預測 料營業利潤大跌45%

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日產汽車今年內第二度下調業績預測。該公司估計，截至今年3月底止年度，營業利潤將按年大減45%，降至3180億元(日圓‧下同)；淨利潤將減少57%，至3190億元。

日產表示，主力市場美國的銷售表現疲弱，導致盈利惡化，但相信不會陷入虧損。該公司於去年4月至今年2月期間，全球銷量按年減少4%，至497萬輛，其中在美國銷量下跌10%，歐洲亦萎縮14%。

今年2月，日產因在美國和中國等地的銷售情況欠佳，將營業利潤預測較財年初下調900億元。

日產將於5月14日公布全年業績。

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