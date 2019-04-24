國際財經

中美貿易談判前景樂觀，惟投資者繼續關注企業的財務報告，期望從中推測大市未來的走勢，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時47分，英國富時100指數報7495點，跌27點或0.36%；德國DAX指數報12239點，升3點或0.03%；法國CAC 40指數報5578點，跌13點或0.24%；意大利富時MIB指數報21853點，跌43點或0.2%。

道指期貨暫報26617點，跌22點。

中美貿易談判下周繼續，白宮發言人表示，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)將前往北京，繼續就貿易進行磋商。會談將於下周二(30日)開始，中國國務院副總理劉鶴將擔任此次會談的中方牽頭人，會談內容將涉及知識產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘、農業、服務、採購和執行在內的貿易問題。劉鶴隨後將率領中國代表團前往華盛頓，參加從5月8日開始的進一步會談。

另外，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，對於中美兩國能達成貿易協議持審慎樂觀看法，貿易談判已取得很大進展，雙方的看法已經進一步接近，正努力解決協議結構性問題、技術轉讓、降低貿易壁壘，以及如何執行協議等。

不過，投資者觀望多間美國巨企即將公布業績報告，其中包括Facebook、AT&T、Tesla、Visa、波音、微軟、卡特彼勒等。

油價連升3日、創半年新高後，今日回吐，因美國原油庫存上周意外增690萬桶，抵消美國取消伊朗原油出口制裁豁免的消息。紐約原油期貨現時每桶報65.83美元，跌0.47美元或0.71%；倫敦布蘭特期油報74.06美元，跌0.45美元或0.6%。

加拿大今日稍後舉行議息會，市場預期維持基準利率不變。美國能源資訊局(EIA)稍後亦公布官方數據，預料上周原油庫存將增加100萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少182.2萬桶與90萬桶。