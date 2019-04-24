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今日 14:43 國際財經

現代汽車首季多賺逾24% 勝預期

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南韓現代汽車今年首季淨利潤大增逾24%，較市場預期好，其中南韓及美國業務狀況改善，抵銷在華銷售疲軟。

現代汽車公布，第一季純利8290億韓圜(約57.59億港元)，按年上升24.1%，亦高於預期的7580億韓圜；營業利潤增長21%至8250億韓圜，收入則上升7%至23.99萬億韓圜。

不過，第一季在華銷量減少19%，降至2009年以來新低，中國是現代汽車最大的市場。相比中國的疲軟表現，現代汽車第一季在南韓的銷量增加9%，達到2002年以來新高。

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