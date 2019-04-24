國際財經

路透引述石油出口國組織(OPEC)和業內消息人士表示，在美國決定終止伊朗石油買家的制裁豁免後，海灣OPEC產油國可能會增產以彌補因此造成的供應缺口，但首先會觀望是否存在真實的需求。

一名消息人士指出，問題是OPEC將以多快的速度、以多大的幅度增產。這仍然需要在與其他國家協商後決定。他還稱，OPEC的減產協議必須得到遵守，肯定不會立即增產。

另一名OPEC消息人士表示，增產的前提是滿足真實存在的客戶需求。他還說，即使海灣產油國決定增產以彌補伊朗出口減少造成的供應缺口，也不會在6月前進行。

據消息稱，沙地阿拉伯5月的石油出口料不會在4月的基礎上大幅增加，5月的產量不會超過OPEC+每日減產1030萬桶的目標。而沙地5月增產與伊朗制裁無關。

消息人士表示，由主要產油國能源部長組成的聯合部長級監督委員會(JMMC)將於5月19日開會，在6月政策會議前討論油市狀況並提出建議。

OPEC和俄羅斯等其他產油國組成的OPEC+從今年1月1日起的6個月內每日減產120萬桶。他們將於6月25至26日開會，決定是否延長該協議。

美國在決定不再延長去年給予伊朗石油買家的對伊制裁豁免後，有政府高級官員表示，特朗普相信沙地和阿聯酋將履行承諾，彌補石油市場的缺口。