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今日 09:54 國際財經

聯儲局放寬對銀行股東限制

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美國聯儲局進一步放寬銀行業監管，讓私募股權基金和其他投資者更容易持有銀行的大量股份。該計劃還可能讓金融科技初創公司更容易獲得投資現金。

《華爾街日報》報道，聯儲局理事一致通過，放寬銀行主要股東的限制，例如持有15%至少於25%投票權的股東，與銀行的生意來往，不超過銀行總收入的2%，便可在提名的董事數目時，由以往最多兩人，增加至相當於董事總數的四分一。聯儲局同時放寬銀行股東減持時，如何降低對公司控制的規定。

報道認為，聯儲局的新規定或有助投資者制定策略，避免觸發帶有控制決定的額外監管規定。

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