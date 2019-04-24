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今日 07:40 國際財經 時事脈搏

特朗普下周晤民主黨領袖 談基建撥款

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路透引述消息人士稱，美國總統特朗普將於4月30日與民主黨的國會議長佩洛西(Nancy Pelosi)及參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)，討論撥款1萬億美元基建費用的事宜。

佩洛西未有確認有關消息，但表示雙方將於下周會面，討論基建撥款的議題，包括資金與項目等。她對於特朗普與民主黨可達成基建撥款協議相當樂觀。

白宮未有回應查詢。

特朗普在競選時提出撥款1萬億美元以興建基建項目。民主黨去年贏得中期選舉後，佩洛西談及今年工作方向時，也強調基建項目。

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