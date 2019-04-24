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今日 07:34 國際財經

Alphabet旗下Wing獲准以飛行器送貨

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谷歌母公司Alphabet旗下分支Wing Aviation獲得美國航空管理局(FAA)批准，成為首間可以在美國測試以飛行工具送貨的企業。

包括亞馬遜在內的其他電子商貿平台營運商也正申請類似的許可，以便以飛行器向消費者送遞貨品。市場人士原先預期，FAA要到2020年或2021年，才可以就有關飛行送貨服務訂立指引。

據悉，FAA周二的批准只是針對美國弗吉尼亞州一個鄉郊地區，對於業界最關注的飛行安全問題，有關測試不大可能提供合理解決方案。

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