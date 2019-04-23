國際財經

可口可樂和Twitter等公司業績理想，緩和市場對企業盈利下降的憂慮，刺激美股周二上揚，道指曾漲184點，高位觸及26695點，標指和納指齊創收市歷史新高。市場避險情緒降溫，強美元則拖累金價跌至4個月低位。

道指收市仍升145點或0.55%，報26656點，其中成分股可口可樂股價漲1.71%。Twitter飆超過15%，推動整體科技股向上，納指彈升1.32%，收報8120點，突破歷史收市高位8109點，盤中曾高見8128點。標指收漲0.88%，報2933點，超越歷來收市最高位2930點，盤中曾高見2936點，與納指一樣都未能突破即市歷史高位。Spartan Capital Securities首席市場經濟師卡迪洛表示，已公布業績的主要公司大多表現超預期，意味美國企業也許能夠避過盈利倒退的命運，是市況進一步攀升關鍵。

歐股三大市場都造好，其中英股升0.85%，並創6個月高。大部分亞股也上揚，日股高收0.2%。

不過，紐約大學經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）在Project Syndicate撰文表示，美股投資者對市場前景的樂觀情緒並沒有堅實基礎，他稱，市場通常會經歷從過度樂觀到過度悲觀的周期，近年尤其明顯，目前又進入過度樂觀的階段。

魯賓尼警告調整風險大

魯賓尼期望投資者可找到支持股市上升的理據，但諸如英國硬脫歐風險消退、聯儲局變得更鴿派等因素，都已經反映在目前的股價水平上，反而有不少潛在風險可導致避險情緒飆升，其中最重要的是估值過高，意味即使受一般的負面消息衝擊，股市也可能大幅調整。

美滙指數尾段升0.31%，報97.59，美元兌歐羅亦漲0.29%，每歐羅兌1.1225美元，美元兌日圓則退守111.85日圓，112水平有強大阻力。強美元令金價受壓，紐約期金每盎斯最低報1267.9美元，是去年12月以來最差，收報1273.2美元，跌0.3%。

美國周一宣布，在5月2日限期屆滿後，不會延長伊朗原油部分買家的制裁豁免，要求各國停止從伊朗進口原油，消息刺激油價周二連續第二天上揚，再創半年新高，倫敦布蘭特期油更逼近每桶75美元，最高報每桶74.73美元，是去年11月以來最強，收市回落到74.51美元，仍升0.6%，今年已累漲約39%；紐約期油同樣造好，高見每桶66.6美元，同樣是去年11月以來最高，收市升幅收窄至1.1%，報66.3美元。

另外，美國新屋銷售連續第三個月上升，在3月增加4.5%，報69.2萬家，是一年半高位，亦較預期為佳；樓價中位數按年跌9.7%，至30.27萬美元，是2017年2月以來最低。