國際財經

美滙創下22個月高位，不利以美元定價的金市，外圍金價周二回落，創近四個月新低。

紐約6月期金跌4.4美元或0.3%，每盎斯收市報1273.20美元，是去年12月26日以來最低。

較早時，ICE美滙指數最高見97.71，是2017年6月以來最強。期金收市時，美滙指數報97.657，升0.4%。

Kitco.com高級分析員Jim Wyckoff指出，期金表現主要與美滙走勢，以及市場避險情緒降溫等因素有關連。

紐約5月期銀跌1.2%，每盎斯收市報14.791美元。