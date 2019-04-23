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今日 01:11 國際財經

美國調查安全氣囊失效 涉1230萬輛車

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美國公路安全局對部分型號的汽車安全氣囊展開安全調查，因為氣囊在事故發生時可能無法彈開，保護司機與乘客的安全，有關潛在危險可能與導致8人死亡的事故有關；涉及被調查的汽車共有1230萬輛。

根據公路安全局周二披露的文件，涉及上述調查的包括豐田、本田、起亞、現代、三菱及佳士拿，在2010至2019年出廠的部分型號汽車。有關汽車的氣囊是由德國ZF-TRW廠生產。

文件稱，氣囊不能彈出，可能與汽車意外導致部分控制氣囊的電子設備損壞有關。

ZF-TRW回應稱，將全力配合公路安全局調查。

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